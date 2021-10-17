Додано: Пон 18 жов, 2021 08:45

Golf_streem написав: klug написав: Golf_streem написав: Подвязал карту к приложению Ашан. Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову?



Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837 Крім того,стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227

Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение. Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті. Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності,". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.

То есть вы хотите сказать что я идиЁт?Со всей отвественностью заявляю, что еще в начале июля 2021 при добавлении карты в аппку Ашана для возможности платить по QR-коду четко писалось, что не рекомендуется добавлять кредитные карты в виду возможности комиссии. А монстрам типа Ашана проще кинуть какие-то копейки на бонусный счет нескольким нерадивым клиентам, которые или не читают что ему пишут или возможно не понимают написанное. Просто уху евшие мерчанты как могут пытаются оптимизировать свои расходы на эквайринг - новая почта внаглую, ашан втихую. Причем более чем уверен, что кура которая писала вам ответ вполне может и не знать что оно там пишет в аппке. Оно ни разу не айтишник а просто кура со службы поддержки работающей спустя рукава (судя по тому сколько времени у них заняло подготовка ответа). Главная ее задача - ублажить недовольна клиента. Даже пообещав что-то там добавить, где оно уже и так добавлено