RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:35

Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. Данная оплата идет просто как перевод, а не как с карты на карту. Потому что получатель не карт.счет а счет юрлица. Но об этом уже известно довольно давно. А то что владельцы кредиток могут при жтом попасть на комис... Ну это мало интересует ашан. Зачем-то им было выгодно реализовать прием платежей именно так. Как вы на это повлияете. Имеют право. Применили прогрессивную технологию QR. Имхо тут просто надо использовать и другие карты и другие способы оплат. Может если никто из QRом не будет пользоваться тоттогда они задумаются что не так с предлогаемым ними способом оплат
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7189
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:38

  Golf_streem написав:Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837

Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227
klug
 
Повідомлень: 6209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:39

  Flamingo написав:Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. ...

Ясно, спасибо.
Golf_streem
 
Повідомлень: 169
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:40

  klug написав:
  Golf_streem написав:Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837

Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227

Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.
Golf_streem
 
Повідомлень: 169
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 05:55

  Golf_streem написав:
  klug написав:
  Golf_streem написав:Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837

Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227

Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.

Уже двое хитросделанных известных нам юрлица,которые из покупку делают бордель это Новая Почта и Ашан...
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12678
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:45

  Golf_streem написав:
  klug написав:
  Golf_streem написав:Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837

Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227

Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.

То есть вы хотите сказать что я идиЁт? ;) Со всей отвественностью заявляю, что еще в начале июля 2021 при добавлении карты в аппку Ашана для возможности платить по QR-коду четко писалось, что не рекомендуется добавлять кредитные карты в виду возможности комиссии. А монстрам типа Ашана проще кинуть какие-то копейки на бонусный счет нескольким нерадивым клиентам, которые или не читают что ему пишут или возможно не понимают написанное. Просто уху евшие мерчанты как могут пытаются оптимизировать свои расходы на эквайринг - новая почта внаглую, ашан втихую. Причем более чем уверен, что кура которая писала вам ответ вполне может и не знать что оно там пишет в аппке. Оно ни разу не айтишник а просто кура со службы поддержки работающей спустя рукава (судя по тому сколько времени у них заняло подготовка ответа). Главная ее задача - ублажить недовольна клиента. Даже пообещав что-то там добавить, где оно уже и так добавлено :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7189
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кишмиш прибіг
chipmunk
 
Повідомлень: 8763
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:03

  chipmunk написав:Кишмиш прибіг

+
И на ЗКП-карты, на которые ранее двумя траншами прилетало, пришло все одним :)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:07

Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.
dedmvi
 
Повідомлень: 230
З нами з: 03.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне вообще прилетело за ЗКП-карту странные суммы двумя траншами (138,04+446,78).
В прошлом месяце было потрачено более 10к с карты.
Раньше прилетало двумя траншами в разные даты (500+500).
Странно все это...
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 366
З нами з: 26.11.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1738173917401741>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dedmvi, MASolomko і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.