Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:26
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:28
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:49
KVV, буду. Мне недоначислили порядка 250 грн по итогу за период 01.09 по 10.09.
Додано: Пон 18 жов, 2021 10:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?
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