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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:26

  dedmvi написав:Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.


Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:28

  dedmvi написав:Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.

Будете бодаться?
Мені теж 20ку не доплатили.(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:49

KVV, буду. Мне недоначислили порядка 250 грн по итогу за период 01.09 по 10.09.
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:24

  zentol написав:Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?

Не переходив, був на зарплатному вже давно - недонарахували близько 400 грн. Залишив заявку.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:24

zentol, была зарплатная, но в Укрсиб онлайн числилась как New Card, кешбек заходил всегда двумя порциями, суммарно 10%. Стала New Salary.
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:31

  chipmunk написав:Кишмиш прибіг

Випавших днів по кишмишу не є?
Квесторе_поверніться
 
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