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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:26
dedmvi написав:
Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.
Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:28
dedmvi написав:
Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.
Будете бодаться?
Мені теж 20ку не доплатили.(
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KVV
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:49
KVV, буду. Мне недоначислили порядка 250 грн по итогу за период 01.09 по 10.09.
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dedmvi
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:05
Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?
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zentol
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:24
zentol написав:
Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?
Не переходив, був на зарплатному вже давно - недонарахували близько 400 грн. Залишив заявку.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:24
zentol, была зарплатная, но в Укрсиб онлайн числилась как New Card, кешбек заходил всегда двумя порциями, суммарно 10%. Стала New Salary.
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dedmvi
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:31
chipmunk написав:
Кишмиш прибіг
Випавших днів по кишмишу не є?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:54
zentol написав:
Кому не доначислили - вы переходили с new на зарплатный new ?
Я переходил, начислили одним платежом за сентябрь 1000. Но вот то, что недоплатили за июнь и вообще не заплатили за июль и август - до сих пор не могут решить.
Думаю, если д 20 хотя бы не скажут сроки решения проблемы, буду тыкать в них палкой-ускорялкой.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:43
Теж недоплатили 70 грн, хоча витратив рівно 10 000.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:04
В цій банці стати клієнтом можна лиш відвідавши відділення з 9 до 17 в робочі дні? Простим смертним роботягам виходить ніяк?
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andresBeck
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