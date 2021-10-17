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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:10

andresBeck простые работяги в обед бегают
omb
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 08.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:36

  andresBeck написав:В цій банці стати клієнтом можна лиш відвідавши відділення з 9 до 17 в робочі дні? Простим смертним роботягам виходить ніяк?


Есть у них отделения работающие и в выходные, по крайней мере в Киеве точно есть.
antey718
 
Повідомлень: 668
З нами з: 03.08.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

andresBeck, поставьте приложение на мобильный телефон и пройдите регистрацию. Потом дождитесь обратной связи и можно идти в отделение. Таким образом можно сократить время оформления продукта.
А так по другому никак :(
MASolomko
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Повідомлень: 3848
З нами з: 08.03.18
Подякував: 445 раз.
Подякували: 693 раз.
 
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  #<1 ... 1739174017411742
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