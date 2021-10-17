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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:10
andresBeck простые работяги в обед бегают
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:36
andresBeck написав:
В цій банці стати клієнтом можна лиш відвідавши відділення з 9 до 17 в робочі дні? Простим смертним роботягам виходить ніяк?
Есть у них отделения работающие и в выходные, по крайней мере в Киеве точно есть.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:25
andresBeck
, поставьте приложение на мобильный телефон и пройдите регистрацию. Потом дождитесь обратной связи и можно идти в отделение. Таким образом можно сократить время оформления продукта.
А так по другому никак
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MASolomko
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:29
andresBeck написав:
В цій банці стати клієнтом можна лиш відвідавши відділення з 9 до 17 в робочі дні? Простим смертним роботягам виходить ніяк?
Якщо роботяга працював 15.10, то 23.10 може стати клієтном банки.
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klug
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:53
Flamingo написав:
Это было адресовано Klug-у
Flamingo написав:
То есть вы хотите сказать что я идиЁт?
Нет, я считаю Вас достаточно продвинутым во многих вопросах.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:21
Aps написав: dedmvi написав:
Судя по кешбеку пришло с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, с 11.09 - до конца месяца - 10%.
Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
В чате консультант ответил, что начисление кешбека с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, а с 11.09 - до конца месяца - 10% есть корректным и, соотвтетственно, банк ничего доначислять не собирается. Оставил офіційну скаргу з вимогою донарахування кешбеку.
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AlexTk
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:23
AlexTk, а почему с 11 сентября?
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MASolomko
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