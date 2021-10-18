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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:50

  M-Audio написав:Новая карта, оформлена в начале сентября (до 10) - вроде всё пришло правильно

Неважно, когда оформлена, важно, когда были траты. Если траты были после 10 - все нормально. Но у меня старые карты, может по сентябрьским это не так
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:52

  AlexTk написав:
  Aps написав: Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).

В чате консультант ответил, что начисление кешбека с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, а с 11.09 - до конца месяца - 10% есть корректным и, соотвтетственно, банк ничего доначислять не собирается. Оставил офіційну скаргу з вимогою донарахування кешбеку.


Консультаты в чате обычно не самые обізнані сотрудники. )
Просто интересно чем аргументировили что не будет?
Вот не хочу и не буду?
Aps
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Повідомлень: 3611
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:55

  MASolomko написав:Это получается, что при оформлении зарплатной карты в начале месяца (например, 1 ноября) необходимо ждать подключения к полноценному кешбеку до 11 ноября включительно?

Нет, это только 11 сентября старые карты переводились в зарплатный тариф на полгода. Но суть не в том, суть в том, что 1 сентября старые зарплатные карты перестали быть зарплатными, а стали обычными нью кард, и снова стали зарплатными с 11 сентября
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:56

  Aps написав:
  AlexTk написав:
  Aps написав: Аналогично.
Возможно через неделю добавят (по старой технологии).

В чате консультант ответил, что начисление кешбека с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, а с 11.09 - до конца месяца - 10% есть корректным и, соотвтетственно, банк ничего доначислять не собирается. Оставил офіційну скаргу з вимогою донарахування кешбеку.


Консультаты в чате обычно не самые обізнані сотрудники. )
Просто интересно чем аргументировили что не будет?
Вот не хочу и не буду?

Согласен, поэтому и написал официальную жалобу (звернення)
AlexTk
2
 
Повідомлень: 517
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:31

  AlexTk написав:
  M-Audio написав:Новая карта, оформлена в начале сентября (до 10) - вроде всё пришло правильно

Неважно, когда оформлена, важно, когда были траты. Если траты были после 10 - все нормально. Но у меня старые карты, может по сентябрьским это не так

Были и до 10-го. То есть пострадали только те карты, которые уже существовали на момент часа "Ж".
  AlexTk написав:Нет, это только 11 сентября старые карты переводились в зарплатный тариф на полгода. Но суть не в том, суть в том, что 1 сентября старые зарплатные карты перестали быть зарплатными, а стали обычными нью кард, и снова стали зарплатными с 11 сентября

А кто-то тут, помнится, предполагал такое развитие событий. Может смело медаль провидца себе цеплять.
M-Audio
 
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  #<1 ... 1740174117421743
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