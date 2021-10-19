Aps написав: Аналогично. Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
В чате консультант ответил, что начисление кешбека с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, а с 11.09 - до конца месяца - 10% есть корректным и, соотвтетственно, банк ничего доначислять не собирается. Оставил офіційну скаргу з вимогою донарахування кешбеку.
Консультаты в чате обычно не самые обізнані сотрудники. ) Просто интересно чем аргументировили что не будет? Вот не хочу и не буду?
MASolomko написав:Это получается, что при оформлении зарплатной карты в начале месяца (например, 1 ноября) необходимо ждать подключения к полноценному кешбеку до 11 ноября включительно?
Нет, это только 11 сентября старые карты переводились в зарплатный тариф на полгода. Но суть не в том, суть в том, что 1 сентября старые зарплатные карты перестали быть зарплатными, а стали обычными нью кард, и снова стали зарплатными с 11 сентября
Aps написав: Аналогично. Возможно через неделю добавят (по старой технологии).
В чате консультант ответил, что начисление кешбека с 1.09 по 10.09 по ставке 5%, а с 11.09 - до конца месяца - 10% есть корректным и, соотвтетственно, банк ничего доначислять не собирается. Оставил офіційну скаргу з вимогою донарахування кешбеку.
Консультаты в чате обычно не самые обізнані сотрудники. ) Просто интересно чем аргументировили что не будет? Вот не хочу и не буду?
Согласен, поэтому и написал официальную жалобу (звернення)
M-Audio написав:Новая карта, оформлена в начале сентября (до 10) - вроде всё пришло правильно
Неважно, когда оформлена, важно, когда были траты. Если траты были после 10 - все нормально. Но у меня старые карты, может по сентябрьским это не так
Были и до 10-го. То есть пострадали только те карты, которые уже существовали на момент часа "Ж".
AlexTk написав:Нет, это только 11 сентября старые карты переводились в зарплатный тариф на полгода. Но суть не в том, суть в том, что 1 сентября старые зарплатные карты перестали быть зарплатными, а стали обычными нью кард, и снова стали зарплатными с 11 сентября
А кто-то тут, помнится, предполагал такое развитие событий. Может смело медаль провидца себе цеплять.
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