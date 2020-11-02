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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:34

reef Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?

И все. Неоднократно подключал Star inform без +.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:44

  lel написав:reef Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?

И все. Неоднократно подключал Star inform без +.

Понятно, я пытался подключить автоматом по описанию в чате.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

reef, Star Inform (без плюса) можно подключить только через поддержку или в отделении. Другими способами подключается Star Inform +.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

чат работает круглосуточно или только в рабочее время?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:12

Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"

Вот как их понимать? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 00:07

  Искатель написав:Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"

Вот как их понимать? :)

Ніяк, потрібно продовжувати допит до перемоги. Здатність вибрати з двох запропонованих варіантів відповіді третій, при тому, що у програмі своїй вона бачить назву конкретної послуги, звісно вражає. Як варіант, можна запитати до чого саме підключено інформування: до картки (StarInform) чи до рахунку (StarInform+), але метод не надійний, бо не факт, що вони усі здатні відрізнити картку від карткового рахунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"

Вот как их понимать? :)
Не запитуйте в них нічого, просто пишіть "відключіть Стар інформ +". Як відключить. "Підключити Стар інформ". Чим менше букФ та запитань, тим швидше спілкування
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:51

  reef написав:чат работает круглосуточно или только в рабочее время?

круглосуточно
Причём в раб время отвечает персмен
guntherhouse777
 
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