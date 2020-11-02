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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:34
reef Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?
И все. Неоднократно подключал Star inform без +.
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lel
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:44
lel написав:reef
Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?
И все. Неоднократно подключал Star inform без +.
Понятно, я пытался подключить автоматом по описанию в чате.
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reef
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:48
reef, Star Inform (без плюса) можно подключить только через поддержку или в отделении. Другими способами подключается Star Inform +.
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MASolomko
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49
чат работает круглосуточно или только в рабочее время?
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reef
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:12
Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"
Вот как их понимать?
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Искатель
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Додано: Сер 20 жов, 2021 00:07
Искатель написав:
Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"
Вот как их понимать?
Ніяк, потрібно продовжувати допит до перемоги. Здатність вибрати з двох запропонованих варіантів відповіді третій, при тому, що у програмі своїй вона бачить назву конкретної послуги, звісно вражає. Як варіант, можна запитати до чого саме підключено інформування: до картки (StarInform) чи до рахунку (StarInform+), але метод не надійний, бо не факт, що вони усі здатні відрізнити картку від карткового рахунку.
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klug
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:35
Искатель написав:
Задал вопрос в чате Укрсиб-онлайн:
"Скажите, пожалуйста, а какая именно услуга у меня подключена в данный момент: Star Inform или Star Inform +?"
Получаю ответ:
"Доброго дня, ...........! У вас активна послуга SMS"
Вот как их понимать?
Не запитуйте в них нічого, просто пишіть "відключіть Стар інформ +". Як відключить. "Підключити Стар інформ". Чим менше букФ та запитань, тим швидше спілкування
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:51
reef написав:
чат работает круглосуточно или только в рабочее время?
круглосуточно
Причём в раб время отвечает персмен
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