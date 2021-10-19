Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:46
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:06
У присутності двох свідків, і щоб підписи голови правління на усіх копіях були.
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:10
Про мокрі печатки ще забули
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:40
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:52
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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