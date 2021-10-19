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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:46
MASolomko написав: Rimlyanin1 написав:
...просто пишіть "відключіть Стар інформ +".
SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.
Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:06
Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав: Rimlyanin1 написав:
...просто пишіть "відключіть Стар інформ +".
SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.
Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.
У присутності двох свідків, і щоб підписи голови правління на усіх копіях були.
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klug
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:10
klug написав: Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.
Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.
У присутності двох свідків, і щоб підписи голови правління на усіх копіях були.
Про мокрі печатки ще забули
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kreuz
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:33
_PORT_UA написав:
должны были вернуть одну сумму, а по факту вернули сумму почти на 10грн.меньше
Может, это налоги вычли (18% + 1,5%) ?
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Intento
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:40
guntherhouse777 написав: reef написав:
чат работает круглосуточно или только в рабочее время?
круглосуточно
наивняк
Редкие дятлы в этой банке
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Додано: Сер 20 жов, 2021 15:20
kreuz написав:
хтось, хто дуууже не любить людей
там диалог на пару суток был
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:02
Я бы клиента, который позволяет себе общаться в таком тоне, - специально мурыжил бы часовыми паузами
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