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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:46

  MASolomko написав:
  Rimlyanin1 написав:...просто пишіть "відключіть Стар інформ +".
SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.

Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:06

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:
  Rimlyanin1 написав:...просто пишіть "відключіть Стар інформ +".
SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.

Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.

У присутності двох свідків, і щоб підписи голови правління на усіх копіях були.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:10

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:SMS уведомления можно и самому отключить в приложении.

Правильно СМС з + відключається в відділенні цидулою.
Отримується СМС що з + відключено.
Потім цидула про підключення СМС без +.
Отримується СМС що без + підключено.

У присутності двох свідків, і щоб підписи голови правління на усіх копіях були.

Про мокрі печатки ще забули :mrgreen:
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:должны были вернуть одну сумму, а по факту вернули сумму почти на 10грн.меньше
Может, это налоги вычли (18% + 1,5%) ?
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:02

Мизантрóп
Я бы клиента, который позволяет себе общаться в таком тоне, - специально мурыжил бы часовыми паузами
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:08

  guntherhouse777 написав:
  reef написав:чат работает круглосуточно или только в рабочее время?

круглосуточно
Причём в раб время отвечает персмен

Вчера написал запрос в 21:46, ответил в час ночи, сегодня продолжил в 19 часов - ответа пока нет.
Причём в час ночи ответил типа мы сильно заняты, а ваш вопрос ещё в силе? Мой вопрос был о подключении Star inform без +. :wink:
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:11

  _PORT_UA написав:Почему у банков и тех сервисов, что с ними связаны всегда выгода в свою сторону.
Было некоторое количество баллов от Укрсиба в Мастеркард Бильше. Решил их обменять. Вроде все прошло. Но каким же удивлением было то, что за то количество баллов, что списали должны были вернуть одну сумму, а по факту вернули сумму почти на 10грн.меньше.
У кого то было подобное?


было, но лень считать
вы выписку с ДИИ или налговой о НДФЛ возьмите (ну, не сегодня, а через квартальчик) , там будет видно сколько проведено
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:03

cohan , а когда вы проводили Обмен баллов, не в начале сентября случайно? Там получается 1 гривна равняется 12,5баллов. А по факту вышло, что вернули по курсу 1грн-13 баллов.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:00

  Flamingo написав:Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. Данная оплата идет просто как перевод, а не как с карты на карту. Потому что получатель не карт.счет а счет юрлица. Но об этом уже известно довольно давно. А то что владельцы кредиток могут при жтом попасть на комис... Ну это мало интересует ашан. Зачем-то им было выгодно реализовать прием платежей именно так. Как вы на это повлияете. Имеют право. Применили прогрессивную технологию QR. Имхо тут просто надо использовать и другие карты и другие способы оплат. Может если никто из QRом не будет пользоваться тоттогда они задумаются что не так с предлогаемым ними способом оплат


ИМХО что бы не платить эквайринг банкам.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:27

Читал, читал, но так не понял - есть мне смысл New ZP оформлять если ЗП смогу туда получить уже в ноябре, а я хочу пару проплат крупных сделать ещё в октябре? Кешбек без ЗП включится или нет?
"У разі відсутності щомісячних зарахувань впродовж 60-ти днів – клієнт переводиться на стандартний тариф «New Card»." - вот этот алгоритм реально работает?
Asdушный
 
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