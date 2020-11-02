Asdушный написав:Читал, читал, но так не понял - есть мне смысл New ZP оформлять если ЗП смогу туда получить уже в ноябре, а я хочу пару проплат крупных сделать ещё в октябре? Кешбек без ЗП включится или нет?
"У разі відсутності щомісячних зарахувань впродовж 60-ти днів – клієнт переводиться на стандартний тариф «New Card»." - вот этот алгоритм реально работает?
Оформив в серпні зарплатну Нью Кард, переводити зп не збирався. 2 місяці по 10% отримав, правда в вересні десь 70 грн не доплатили, не знаю чому.