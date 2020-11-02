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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Asdушный написав:Читал, читал, но так не понял - есть мне смысл New ZP оформлять если ЗП смогу туда получить уже в ноябре, а я хочу пару проплат крупных сделать ещё в октябре? Кешбек без ЗП включится или нет?
"У разі відсутності щомісячних зарахувань впродовж 60-ти днів – клієнт переводиться на стандартний тариф «New Card»." - вот этот алгоритм реально работает?
Оформив в серпні зарплатну Нью Кард, переводити зп не збирався. 2 місяці по 10% отримав, правда в вересні десь 70 грн не доплатили, не знаю чому.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:07

  Asdушный написав:этот алгоритм реально работает?

Да
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:17

  lel написав:reef Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?

И все. Неоднократно подключал Star inform без +.

а в чём заключается подтверждение "подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)" ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:40

  reef написав:
  lel написав:reef Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?

И все. Неоднократно подключал Star inform без +.

а в чём заключается подтверждение "подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)" ?

Насколько я помню вам приходит OTP, который вам надо ввести (хотя он и сам подставляется) и подтвердить свое согласие тапнув на соответствующую кнопу
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:10

Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:13

  slktym007 написав:Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?

Нет. Остаются. У бильше нет инфы о закрытии карты, они ее будут учмтывать до срока валидности. Главное сами не удаляйте в учетке бильше карту иначе тогда ее баллы пропадут
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15

  slktym007 написав:Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?


нет
S i m
 
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