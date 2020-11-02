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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
Asdушный написав:Читал, читал, но так не понял - есть мне смысл New ZP оформлять если ЗП смогу туда получить уже в ноябре, а я хочу пару проплат крупных сделать ещё в октябре? Кешбек без ЗП включится или нет?
"У разі відсутності щомісячних зарахувань впродовж 60-ти днів – клієнт переводиться на стандартний тариф «New Card»." - вот этот алгоритм реально работает?
Оформив в серпні зарплатну Нью Кард, переводити зп не збирався. 2 місяці по 10% отримав, правда в вересні десь 70 грн не доплатили, не знаю чому.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:07
Asdушный написав:
этот алгоритм реально работает?
Да
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:17
lel написав:reef
Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?
И все. Неоднократно подключал Star inform без +.
а в чём заключается подтверждение "подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
" ?
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reef
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:40
reef написав: lel написав:reef
Переписка в чате:
02.11.2020 11:07
Прошу отключить расширенный "Star inform+
02.11.2020 11:07
Оставить только Star inform без +
Консультант02.11.2020 11:09
Комиссия в этом месяце еще будет списана, поскольку Star inform+ было активировано 2 дня.Для отключения услуги Star inform + и подключения Star inform подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
Операція підтверджена
Консультант02.11.2020 11:12
На какой номер подключать смс?
И все. Неоднократно подключал Star inform без +.
а в чём заключается подтверждение "подтвердите бланк
БЛАНК_ОТР.pdf (Файл надійний)
" ?
Насколько я помню вам приходит OTP, который вам надо ввести (хотя он и сам подставляется) и подтвердить свое согласие тапнув на соответствующую кнопу
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Flamingo
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:10
Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?
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slktym007
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:13
slktym007 написав:
Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?
Нет. Остаются. У бильше нет инфы о закрытии карты, они ее будут учмтывать до срока валидности. Главное сами не удаляйте в учетке бильше карту иначе тогда ее баллы пропадут
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15
slktym007 написав:
Подскажите при закритии Ньюшки оставшиеся балы в Мастеркард бильше сгорают?
нет
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S i m
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