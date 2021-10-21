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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35

Flamingo
а переводы п2п ?

и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
dim.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:43

  dim.ua написав:Flamingo
а переводы п2п ?

и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?

Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Начисление я так понимаю золотых баллов? Сейчас до 20 ноября 2 сибаса акция - то есть по сути на каждую 1000 потраченных гривень он начисляет 100 золотых балов. Как акция закончится - будет 50 блов за 1000 грн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.

Думаю, можно уточнить - если СЭП организовать как "интернет платеж", то будет зачисление орехов
Например, СЭП с карты сибаса в банкинге привата (тот же next)
zentol
 
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