Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35
Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:43
Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Начисление я так понимаю золотых баллов? Сейчас до 20 ноября 2 сибаса акция - то есть по сути на каждую 1000 потраченных гривень он начисляет 100 золотых балов. Как акция закончится - будет 50 блов за 1000 грн.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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