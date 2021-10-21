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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35
Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
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dim.ua
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:43
dim.ua написав:Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Начисление я так понимаю золотых баллов? Сейчас до 20 ноября 2 сибаса акция - то есть по сути на каждую 1000 потраченных гривень он начисляет 100 золотых балов. Как акция закончится - будет 50 блов за 1000 грн.
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Flamingo
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16
Flamingo написав:
Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Думаю, можно уточнить - если СЭП организовать как "интернет платеж", то будет зачисление орехов
Например, СЭП с карты сибаса в банкинге привата (тот же next)
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zentol
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:16
zentol написав: Flamingo написав:
Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Думаю, можно уточнить - если СЭП организовать как "интернет платеж", то будет зачисление орехов
Например, СЭП с карты сибаса в банкинге привата (тот же next)
Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))
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Мизантрóп
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