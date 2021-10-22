Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35
Flamingo
а переводы п2п ?
и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:43
Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Начисление я так понимаю золотых баллов? Сейчас до 20 ноября 2 сибаса акция - то есть по сути на каждую 1000 потраченных гривень он начисляет 100 золотых балов. Как акция закончится - будет 50 блов за 1000 грн.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:16
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:01
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:29
Zentol не хотел комментировать ваше сообщение но видимо придется. Понимаете Сэп по своей сути как понимаю его я это поручение которое вы даете своему банку (т.е. банку где у вас открыт счет) на перечисление денег с вашего счета на счет в другом украинском банке. Для этого используется програмное обеспечение которое предоставляет вам ваш банк. Ну или бумажное попучение . И для оплаты в этом случае практически всегда будет использована система электронных платежей НБУ. Но в связи с развитием оплат картами некоторыми организациями практикуется прием платежа по реквизитам и перевода денег не с банковского счета (ведь он у них для вас не открыт) а с платежной карты. При этом платеж идет через пос-терминал такой организации. И не факт что в дальнейшем деньги идут через СЭП НБУ. К примеру в том же привате обслуживается много коммунальщикоы и им деньги поступят в обход сэпа. И даже если платеж в итоге и пройдет на каком то этапе через Сэп это будет ни разу не платеж ваш с вашего счета в банке. Это будет какой-то реестр платежей совсем другого часто не знакомого вам учреждения. Я к примеру часто плачу комуналку через один из сервисов а в кабинете поставщика услуг пишут что деньги пришли от банка фамильный а я ни разу через него ничего не платил.
Еще один момент - не знаю как сейчас но раньше приват при оплате через некст той же уомуналки с чужой карты но без входа в п24 не писал фио и инн плательщика в квитанциях на оплату. А для реального сэпа это очень важные реквизиты платежа.
Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП
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