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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35

Flamingo
а переводы п2п ?

и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?
dim.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:43

  dim.ua написав:Flamingo
а переводы п2п ?

и как высчитывается кол-во баллов от суммы, например, 1000 грн.?

Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.
Начисление я так понимаю золотых баллов? Сейчас до 20 ноября 2 сибаса акция - то есть по сути на каждую 1000 потраченных гривень он начисляет 100 золотых балов. Как акция закончится - будет 50 блов за 1000 грн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.

Думаю, можно уточнить - если СЭП организовать как "интернет платеж", то будет зачисление орехов
Например, СЭП с карты сибаса в банкинге привата (тот же next)
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:16

  zentol написав:
  Flamingo написав:Нет ни за переводы ни по р2р ни по СЭП баллы не начисляют.

Думаю, можно уточнить - если СЭП организовать как "интернет платеж", то будет зачисление орехов
Например, СЭП с карты сибаса в банкинге привата (тот же next)

Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))

Ок, уточним - СЕП на расчетный счет (НЕ карточный)
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:01

  zentol написав:
  Мизантрóп написав:Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))

Ок, уточним - СЕП на расчетный счет (НЕ карточный)

Да не то, шо некарточный, а вааще -- юрлица (2600) :mrgreen:
Долой схематозз!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Amethyst написав:Да не то, шо некарточный, а вааще -- юрлица (2600)
Долой схематозз!!


Почему схематоз? И почему "юрлица (2600)" ?
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:29

Zentol не хотел комментировать ваше сообщение но видимо придется. Понимаете Сэп по своей сути как понимаю его я это поручение которое вы даете своему банку (т.е. банку где у вас открыт счет) на перечисление денег с вашего счета на счет в другом украинском банке. Для этого используется програмное обеспечение которое предоставляет вам ваш банк. Ну или бумажное попучение ;). И для оплаты в этом случае практически всегда будет использована система электронных платежей НБУ. Но в связи с развитием оплат картами некоторыми организациями практикуется прием платежа по реквизитам и перевода денег не с банковского счета (ведь он у них для вас не открыт) а с платежной карты. При этом платеж идет через пос-терминал такой организации. И не факт что в дальнейшем деньги идут через СЭП НБУ. К примеру в том же привате обслуживается много коммунальщикоы и им деньги поступят в обход сэпа. И даже если платеж в итоге и пройдет на каком то этапе через Сэп это будет ни разу не платеж ваш с вашего счета в банке. Это будет какой-то реестр платежей совсем другого часто не знакомого вам учреждения. Я к примеру часто плачу комуналку через один из сервисов а в кабинете поставщика услуг пишут что деньги пришли от банка фамильный а я ни разу через него ничего не платил.
Еще один момент - не знаю как сейчас но раньше приват при оплате через некст той же уомуналки с чужой карты но без входа в п24 не писал фио и инн плательщика в квитанциях на оплату. А для реального сэпа это очень важные реквизиты платежа.
Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:21

  zentol написав:
  Amethyst написав:Да не то, шо некарточный, а вааще -- юрлица (2600)
Долой схематозз!!


Почему схематоз? И почему "юрлица (2600)" ?

Є підозра, що тут якась термінологічна проблема. Конкретизуйте, що ви розумієте під розрахунковим рахунком і чим він відрізняється від карткового після відміни рахунків 2625.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:33

klug Там намекают, что если некстом платить с сиба на физлицо, то будет перевод денег, а вот если на юрика, то будет то что надо :)
omb
 
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