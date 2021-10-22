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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП

Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
zentol
 
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  #<1 ... 1745174617471748
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