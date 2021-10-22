Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:19
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