RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП

Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
zentol
 
Повідомлень: 149
З нами з: 04.01.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:19

  zentol написав:
  Мизантрóп написав:Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))

Ок, уточним - СЕП на расчетный счет (НЕ карточный)

да,погарячкував) Уйдет то из примата с 2924 на другой кор банка СЭПом
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11

  Flamingo написав:
  dim.ua написав:Балы в Мастеркард бильше начисляют при каких операциях?

При торговых. То есть те что идут как покупка но только не через приложение банка (то есть должен быть сторонний пос). За комуналь и мобилы начисляют.
На снятие нала, квазикэш, азартные игры - нет


кое-кто начисляет и за снятие нала на кассе, но тема скользкая
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1745174617471748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2, rollo і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99755)
23.10.2021 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.