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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30
Flamingo написав:
Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП
Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
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zentol
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Додано: Суб 23 жов, 2021 01:19
zentol написав: Мизантрóп написав:
Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))
Ок, уточним - СЕП на расчетный счет (НЕ карточный)
да,погарячкував) Уйдет то из примата с 2924 на другой кор банка СЭПом
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Мизантрóп
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11
Flamingo написав: dim.ua написав:
Балы в Мастеркард бильше начисляют при каких операциях?
При торговых. То есть те что идут как покупка но только не через приложение банка (то есть должен быть сторонний пос). За комуналь и мобилы начисляют.
На снятие нала, квазикэш, азартные игры - нет
кое-кто начисляет и за снятие нала на кассе, но тема скользкая
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cohan
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:05
А если подключить виртуальную карту к НьюКард, то расчеты по ней тоже к программе кешбека участвуют? У кого-то реальный опыт есть? Или лучше не рисковать и платить только самой Нью?
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Asdушный
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:10
Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?
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larnic
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:13
larnic написав:
Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?
Нет. По нью кард кэшбек платится только за оплату в интернете. Если вы будете платить просто картой через обычный наземный пос такая операция с огромной долей вероятности пройдет не как оплата в интернете.
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Flamingo
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:24
Flamingo написав: larnic написав:
Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?
Нет. По нью кард кэшбек платится только за оплату в интернете. Если вы будете платить просто картой через обычный наземный пос такая операция с огромной долей вероятности пройдет не как оплата в интернете.
Спасибо. Картой другого банка можно с кэшбеком оплатить?
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larnic
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:25
larnic
да
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malinin007
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:30
Asdушный кэшбэк подключается к СЧЕТУ, соответсвенно при выпуске допки к этому счету, кэшбэк БУДЕТ начисляться. Общий лимит кэшбэка - 500 грн на все карты к одному счету для обычного Нью Кард и 1 000 грн для зарплатного Нью Кард.
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unknownurl
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