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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Поэтому имхо логически не правильно называть сэпом "платежи по реквизитам" которые осуществляются по сути третьими лицами за счет денег списанных с вашей карты. Это Имхо платеж в интернете картой, но ни разу не СЭП

Спасибо за пояснение. Был неправ в терминологии.
Тем не менее, надюсь, что донес мысль о платежах через сторонний сервис картой банка по реквизитам в счет оплаты услуг/товара для достижения искомого результата.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:19

  zentol написав:
  Мизантрóп написав:Так то не сэп.я б так СЭПом сыпал сам себе))

Ок, уточним - СЕП на расчетный счет (НЕ карточный)

да,погарячкував) Уйдет то из примата с 2924 на другой кор банка СЭПом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11

  Flamingo написав:
  dim.ua написав:Балы в Мастеркард бильше начисляют при каких операциях?

При торговых. То есть те что идут как покупка но только не через приложение банка (то есть должен быть сторонний пос). За комуналь и мобилы начисляют.
На снятие нала, квазикэш, азартные игры - нет


кое-кто начисляет и за снятие нала на кассе, но тема скользкая
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:05

А если подключить виртуальную карту к НьюКард, то расчеты по ней тоже к программе кешбека участвуют? У кого-то реальный опыт есть? Или лучше не рисковать и платить только самой Нью?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:10

Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?
larnic
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:13

  larnic написав:Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?

Нет. По нью кард кэшбек платится только за оплату в интернете. Если вы будете платить просто картой через обычный наземный пос такая операция с огромной долей вероятности пройдет не как оплата в интернете.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:24

  Flamingo написав:
  larnic написав:Если картой Ньюкард оплатить лекарства на кассе в аптеке- кэшбек 5% будет на такую операцию?

Нет. По нью кард кэшбек платится только за оплату в интернете. Если вы будете платить просто картой через обычный наземный пос такая операция с огромной долей вероятности пройдет не как оплата в интернете.

Спасибо. Картой другого банка можно с кэшбеком оплатить?
larnic
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:25

larnic
да
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:30

Asdушный кэшбэк подключается к СЧЕТУ, соответсвенно при выпуске допки к этому счету, кэшбэк БУДЕТ начисляться. Общий лимит кэшбэка - 500 грн на все карты к одному счету для обычного Нью Кард и 1 000 грн для зарплатного Нью Кард.
unknownurl
 
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