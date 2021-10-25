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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:08
jay2004 написав:
Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?
У меня с приходом суммы округлился до 1000 кешбэк за сентябрь по ЗП NewCard.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49
jay2004 написав:
Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
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wig
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:51
wig написав:
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.
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Aps
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:08
Aps написав: wig написав:
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.
Точно, кешбек за оплаты 1-10 сентября. Вот только где кешбек с 10 по 30 сентября??
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jay2004
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:50
Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции?
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?
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Asdушный
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:10
Asdушный написав:
Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции?
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?
По времени операции.
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Oktawa
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