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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:08

  jay2004 написав:Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?

У меня с приходом суммы округлился до 1000 кешбэк за сентябрь по ЗП NewCard.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49

  jay2004 написав:Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?

Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:51

  wig написав:Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?


Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:08

  Aps написав:
  wig написав:Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?


Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.


Точно, кешбек за оплаты 1-10 сентября. Вот только где кешбек с 10 по 30 сентября??
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:50

Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции? :)
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:10

  Asdушный написав:Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции? :)
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?

По времени операции.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:00

Masterpass

Друзья, а подскажите что с мастерпассом творится?

Позаканчивались карты что там были, пытался новые через Сильпо завести, не присылают лукап и в выписке пусто.
Захожу на мастерпас.сом.юа - сертификат безопасности сайта слетел, игнорирую, пароль от акка не помню.

Напомнить пароль - введите номер и свв, осталась там одна карта, лукап ввожу - якобы все ок, но перебрасывает снова на страницу ввода номера телефона и пароля...

Удалил полностью акк, создаю новый, поначалу ок, но после ввода лукапа свежедобавленой карты снова выкидывает на ввод телефона и пароля. Причем потом пишет что кошелька с таким номером не существует.

Это вообще лечится как-то?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:03

WachtAmRhein

поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:05

  S i m написав:WachtAmRhein

поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...


А кто у них партнёр, кроме неработающего Сильпо?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:08

  WachtAmRhein написав:
  S i m написав:WachtAmRhein

поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...


А кто у них партнёр, кроме неработающего Сильпо?



https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/ways-to-pay/masterpass.html
S i m
 
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