УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:08
jay2004 написав:
Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?
У меня с приходом суммы округлился до 1000 кешбэк за сентябрь по ЗП NewCard.
ramzes4
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49
jay2004 написав:
Прийшов тільки-що копієчний кешбек. Хтось знає, за який це період?
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
wig
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:51
wig написав:
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.
Aps
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:08
Aps написав: wig написав:
Не такой уж и копеечный. Может, доначислили за перезарплачивание нью-карты?
Так и есть. Сумма один в один от платежей первой декады сентября.
Точно, кешбек за оплаты 1-10 сентября. Вот только где кешбек с 10 по 30 сентября??
jay2004
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:50
Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции?
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?
Asdушный
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:10
Asdушный написав:
Кеш-бек тут по времени проводки начисляют? Или по операции?
Операции по Портмоне как долго проводят - успею ещё в четверг заплатить этим месяцем?
По времени операции.
Oktawa
Повідомлень: 434
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:00
Друзья, а подскажите что с мастерпассом творится?
Позаканчивались карты что там были, пытался новые через Сильпо завести, не присылают лукап и в выписке пусто. Захожу на мастерпас.сом.юа - сертификат безопасности сайта слетел, игнорирую, пароль от акка не помню. Напомнить пароль - введите номер и свв, осталась там одна карта, лукап ввожу - якобы все ок, но перебрасывает снова на страницу ввода номера телефона и пароля... Удалил полностью акк, создаю новый, поначалу ок, но после ввода лукапа свежедобавленой карты снова выкидывает на ввод телефона и пароля. Причем потом пишет что кошелька с таким номером не существует. Это вообще лечится как-то?
WachtAmRhein
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:03
WachtAmRhein поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...
S i m
Повідомлень: 33
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:05
S i m написав: WachtAmRhein
поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...
А кто у них партнёр, кроме неработающего Сильпо?
WachtAmRhein
Повідомлень: 8961
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1320 раз.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:08
WachtAmRhein написав: S i m написав: WachtAmRhein
поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...
А кто у них партнёр, кроме неработающего Сильпо?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/ways-to-pay/masterpass.html
S i m
Повідомлень: 33
З нами з: 31.01.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
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