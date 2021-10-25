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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:34
WachtAmRhein, в Pick&Go тоже отвалился. Там после обновы появилась альтернатива в виде Гпей.
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:36
Спасибо.
Через WOG добавил. Это они теперь должны через какое-то время появиться в сильпошном приложении?
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:27
картон юа шикарное название конечно
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:07
Я заводил через Фору
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