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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:34

WachtAmRhein, в Pick&Go тоже отвалился. Там после обновы появилась альтернатива в виде Гпей.
Ромасик
 
Заблокований
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:36

Спасибо.
Через WOG добавил. Это они теперь должны через какое-то время появиться в сильпошном приложении?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:27

  S i m написав:
  WachtAmRhein написав:
  S i m написав:WachtAmRhein

поддержка сказала что сайт не работает, заводить только через партнёров...


А кто у них партнёр, кроме неработающего Сильпо?



https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/ways-to-pay/masterpass.html


картон юа шикарное название конечно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:07

Я заводил через Фору https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:59

Сильпо один день не работала, на следующий удалось.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В МС бильше Спеціальні пропозиції від Укрсиб: -30% на сертификаты в розетку (500грн-4675 баллов), сильпо (200грн--1870 баллов), уклон (250грн-2805 баллов).
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:47

Golf_streem а чи є можливість об"єднати золоті бали двох Ньюшок з одного профілю ? Не знайшов. Аналогічно, чи можна з іншого профілю перекинути золото на свій ?

ПС. У розділі "Картки" прописано "Ми автоматично об'єднуємо золоті бали за всіма вашими зареєстрованими картками, в рамках одного Банку." Однак відображено 2 картки Сібу з золотом, які при замовленні сертифікату не сумуються.
І чи має сертифікат розетки термін дії використання (не вказано в умовах), а також сертифікат "Сільпо" (про використання протягом терміну дії зазначено, однак не вказано, доки) ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:28

  stas_rst написав: а також сертифікат "Сільпо" (про використання протягом терміну дії зазначено, однак не вказано, доки) ?


до 31.12.2023
Aps
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  #<1 ... 1747174817491750
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