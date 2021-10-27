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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:34
WachtAmRhein, в Pick&Go тоже отвалился. Там после обновы появилась альтернатива в виде Гпей.
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:36
Спасибо.
Через WOG добавил. Это они теперь должны через какое-то время появиться в сильпошном приложении?
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:27
картон юа шикарное название конечно
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:07
Я заводил через Фору
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В МС бильше Спеціальні пропозиції від Укрсиб: -30% на сертификаты в розетку (500грн-4675 баллов), сильпо (200грн--1870 баллов), уклон (250грн-2805 баллов).
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:47
Golf_streem а чи є можливість об"єднати золоті бали двох Ньюшок з одного профілю ? Не знайшов. Аналогічно, чи можна з іншого профілю перекинути золото на свій ?
ПС. У розділі "Картки" прописано "Ми автоматично об'єднуємо золоті бали за всіма вашими зареєстрованими картками, в рамках одного Банку." Однак відображено 2 картки Сібу з золотом, які при замовленні сертифікату не сумуються.
І чи має сертифікат розетки термін дії використання (не вказано в умовах), а також сертифікат "Сільпо" (про використання протягом терміну дії зазначено, однак не вказано, доки) ?
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:28
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:16
Объеденить можно две карты одного банка если они находятся в разных учетках. В больше надо послать приглашение на объединение с одной учетки на другую, после чего подтвердить объединение на другой учетке. Золотые баллы разных банков не суммируются. Серебрянные - суммируются.
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