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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:49

Не в тему, но там вообще глухо.

Подскажите, как лучше гасить карту Необанка, чтобы засчиталось в тот же день (p2p тянуть/толкать, СЭП)?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:53

  malinin007 написав:Не в тему, но там вообще глухо.

Подскажите, как лучше гасить карту Необанка, чтобы засчиталось в тот же день (p2p тянуть/толкать, СЭП)?

Блин, 10 раз уже ответили, в разных темах: не знаете как гасить - гасите сэпом.
Штониясна ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:03

Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:08

  malinin007 написав:Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.

По какому-такому регламенту ?
СЭП в опервремя заходит и проводится этим же днём. Что далеко не всегда верно для п2п.
Так понятнее ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:10

  malinin007 написав:Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.

Этаа, р2р по регламенту до 30 дн. зачислять могут )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Amethyst написав:до 30 дн.

Це де?
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:14

  Amethyst написав:
  malinin007 написав:Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.

Этаа, р2р по регламенту до 30 дн. зачислять могут )

Тоді без варіантів - лише через неокаси у неовідділеннях і лише за номерами неорахунків.
klug
 
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