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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 15:49
Не в тему, но там вообще глухо.
Подскажите, как лучше гасить карту Необанка, чтобы засчиталось в тот же день (p2p тянуть/толкать, СЭП)?
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malinin007
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:53
malinin007 написав:
Не в тему, но там вообще глухо.
Подскажите, как лучше гасить карту Необанка, чтобы засчиталось в тот же день (p2p тянуть/толкать, СЭП)?
Блин, 10 раз уже ответили, в разных темах: не знаете как гасить - гасите сэпом.
Штониясна ?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:03
Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.
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malinin007
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:08
malinin007 написав:
Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.
По какому-такому регламенту ?
СЭП в опервремя заходит и проводится этим же днём. Что далеко не всегда верно для п2п.
Так понятнее ?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:10
malinin007 написав:
Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.
Этаа, р2р по регламенту до 30 дн. зачислять могут )
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Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:14
Amethyst написав:
до 30 дн.
Це де?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:14
Amethyst написав: malinin007 написав:
Спокойнее, коллега. Не знаю как гасить - спрашиваю как гасить. А СЭПить бездумно-не вариант, по регламенту до 3х суток могут зачислять.
Этаа, р2р по регламенту до 30 дн. зачислять могут )
Тоді без варіантів - лише через неокаси у неовідділеннях і лише за номерами неорахунків.
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klug
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