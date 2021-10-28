Колеги, прошу з досвіду прокоментувати наступне: Раніше платив на Розетці Сібою і давало онлайн 5%, сьогодні зайшов, а там при оплаті карткою з"явилось повідомлення-попередження про надання дозволу "на предоставление Вам финансовых услуг по переводу средств с целью оплаты заказа\услуг на Rozetka одним из следующих финансовых партнеров: АО "ТАСкомбанк", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ПУМБ", АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "Ощадбанк". Це вони переналаштували форму і сайт на "переказ коштів" чи просто так "по дебільному" написано ? Покращення в розетці ?
stas_rst написав:Колеги, прошу з досвіду прокоментувати наступне: Раніше платив на Розетці Сібою і давало онлайн 5%, сьогодні зайшов, а там при оплаті карткою з"явилось повідомлення-попередження про надання дозволу "на предоставление Вам финансовых услуг по переводу средств с целью оплаты заказа\услуг на Rozetka одним из следующих финансовых партнеров: АО "ТАСкомбанк", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ПУМБ", АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "Ощадбанк". Це вони переналаштували форму і сайт на "переказ коштів" чи просто так "по дебільному" написано ? Покращення в розетці ?
Звучит стремно, может лучше Google pay выбрать как вариант оплаты.