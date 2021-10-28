а якщо через застосунок сплатити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:11
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так ведь лимит нулевой можно на перевод поставить.
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