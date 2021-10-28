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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:11

  stas_rst написав:Це вони переналаштували форму і сайт на "переказ коштів" чи просто так "по дебільному" написано ?
Покращення в розетці ?

а якщо через застосунок сплатити?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24

KVV логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29

  stas_rst написав:KVV логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну :)

Лишити на карті грошей з точністю до копійки і вперед
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:KVV логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну :)
Так ведь лимит нулевой можно на перевод поставить.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:00

Дякую. Слушні поради. Голова в кінці тижня не думає, просто їсть і шапку носить :)
stas_rst
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  #<1 ... 1749175017511752
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