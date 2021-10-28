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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:11
stas_rst написав:
Це вони переналаштували форму і сайт на "переказ коштів" чи просто так "по дебільному" написано ?
Покращення в розетці ?
а якщо через застосунок сплатити?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24
KVV
логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну
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stas_rst
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29
stas_rst написав:KVV
логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну
Лишити на карті грошей з точністю до копійки і вперед
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:51
stas_rst написав:KVV
логіка в цьому є, але ризикувати сібою на переказ не ризикну
Так ведь лимит нулевой можно на перевод поставить.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:00
Дякую. Слушні поради. Голова в кінці тижня не думає, просто їсть і шапку носить
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:00
Сегодня после обеда решил кемарнуть, тока задремал, — а тут Самир звонит, и хоть бы по делу, а то просто плановый звонок у него, мразь этакая! Весь сон перебил! Если перезвонят с отдела качества — влеплю ему кол, шоб знал падла!
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