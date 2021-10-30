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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:34
Спасибо - это у меня был глюк получается. Переустановил оба приложения и все заработало..
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Asdушный
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