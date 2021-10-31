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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:34
Спасибо - это у меня был глюк получается. Переустановил оба приложения и все заработало..
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Asdушный
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:31
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити
Буду дуже вдячний
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fzhytomyr
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:43
fzhytomyr написав:
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити
Буду дуже вдячний
Да, можно, через некст Привата. В разделе платежи выбираете податки та збори, вводите код ЕДРПОУ получателя, выбираете получателя и оплачиваете ньюкард.
Востаннє редагувалось Oktawa
в Пон 01 лис, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Oktawa
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:47
fzhytomyr написав:
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити
Буду дуже вдячний
в cabinet tax gov ua выбираете ликпей (минимальная комиссия) и платите картой
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50
Oktawa написав:
выбираете подарки
подаркі!
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greenozon
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Oktawa
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:03
cohan написав:
(минимальная комиссия)
Яка конкретніше не підкажете?
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fzhytomyr
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Додано: Пон 01 лис, 2021 12:19
fzhytomyr написав: cohan написав:
(минимальная комиссия)
Яка конкретніше не підкажете?
тут поищите я оставлял сравнение, 1% + 2 грн - как-то так
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 12:38
cohan
Дякую вам за усю інформацію!
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