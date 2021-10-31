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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:34

Спасибо - это у меня был глюк получается. Переустановил оба приложения и все заработало..
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити

Буду дуже вдячний
fzhytomyr
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:43

  fzhytomyr написав:Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити

Буду дуже вдячний

Да, можно, через некст Привата. В разделе платежи выбираете податки та збори, вводите код ЕДРПОУ получателя, выбираете получателя и оплачиваете ньюкард.
Востаннє редагувалось Oktawa в Пон 01 лис, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:47

  fzhytomyr написав:Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою New Card ? поясність інструкцію будь ласка, як це зробити

Буду дуже вдячний


в cabinet tax gov ua выбираете ликпей (минимальная комиссия) и платите картой
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Oktawa написав:выбираете подарки


подаркі! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:01

  greenozon написав:
  Oktawa написав:выбираете подарки


подаркі! :)

Оговорка по Фрейду
:)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:(минимальная комиссия)


Яка конкретніше не підкажете?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:19

  fzhytomyr написав:
  cohan написав:(минимальная комиссия)


Яка конкретніше не підкажете?


тут поищите я оставлял сравнение, 1% + 2 грн - как-то так
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:38

cohan

Дякую вам за усю інформацію!
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:10

  fzhytomyr написав:cohan

Дякую вам за усю інформацію!

Ціна та сама, що через некст, що через лікпей, але некст дасть ще й нормальну квитанцію.
klug
 
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  #<1 ... 1750175117521753
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