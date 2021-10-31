Есть дешевле, смотреть нужно в сторону сервиса на букву P, но не portmone
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:51
Додано: Пон 01 лис, 2021 17:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ох уж этот Укрсиббанк =) Каждое обращение - фиаско.
Бегите кто может...
Не дали пополнить собственный счет через кассу...
RIP
Додано: Пон 01 лис, 2021 17:36
А мені нещодавно банк в самостійному односторонньому порядку закрив картку Ашану..
Rip
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:02
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