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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:51
cohan написав: fzhytomyr написав: cohan написав:
(минимальная комиссия)
Яка конкретніше не підкажете?
тут поищите я оставлял сравнение, 1% + 2 грн - как-то так
Есть дешевле, смотреть нужно в сторону сервиса на букву P, но не portmone
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antey718
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:32
Ох уж этот Укрсиббанк =) Каждое обращение - фиаско.
Бегите кто может...
Не дали пополнить собственный счет через кассу...
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ТупУм
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:36
А мені нещодавно банк в самостійному односторонньому порядку закрив картку Ашану..
Rip
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greenozon
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:02
greenozon написав:
А мені нещодавно банк в самостійному односторонньому порядку закрив картку Ашану..
Rip
не пользовались?
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cohan
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02
Если карта в середине мая открывалась, то в декабре за ноябрьские страты уже не будет кэшбека?
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vovareuckij
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:21
vovareuckij написав:
Если карта в середине мая открывалась, то в декабре за ноябрьские страты уже не будет кэшбека?
Не будет.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:27
У кого есть контакты менеджмента Укрсиба? Хочу из уст в уста поделиться качеством обслуживания в ВИП отделении.
Что тогда творится в обычных? Людей "посылают" при входе?
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ТупУм
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:33
Приятное обслуживание в Краматорском отделении № 277. Всё сделали быстро и надлежащим образом.
Даже друга за пару минут перевели с виртуального отделения в краматорское и сделали желанные действия.
Очень понравилось. На следующий день уже и кошерные SMS получены
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:50
ТупУм написав:
У кого есть контакты менеджмента Укрсиба? Хочу из уст в уста поделиться качеством обслуживания в ВИП отделении.
Что тогда творится в обычных? Людей "посылают" при входе?
Жабоеды,в чате тормоза,в банке тоже.Не банК ,а банЯ. но мы ж их хорошо доим третий год)) пишите в мету по новому
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Мизантрóп
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