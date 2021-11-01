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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:51

  cohan написав:
  fzhytomyr написав:
  cohan написав:(минимальная комиссия)


Яка конкретніше не підкажете?


тут поищите я оставлял сравнение, 1% + 2 грн - как-то так

Есть дешевле, смотреть нужно в сторону сервиса на букву P, но не portmone :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ох уж этот Укрсиббанк =) Каждое обращение - фиаско.
Бегите кто может...
Не дали пополнить собственный счет через кассу...

RIP
ТупУм
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:36

А мені нещодавно банк в самостійному односторонньому порядку закрив картку Ашану..
Rip :x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:02

  greenozon написав:А мені нещодавно банк в самостійному односторонньому порядку закрив картку Ашану..
Rip :x


не пользовались?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если карта в середине мая открывалась, то в декабре за ноябрьские страты уже не будет кэшбека?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:21

  vovareuckij написав:Если карта в середине мая открывалась, то в декабре за ноябрьские страты уже не будет кэшбека?

Не будет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У кого есть контакты менеджмента Укрсиба? Хочу из уст в уста поделиться качеством обслуживания в ВИП отделении.

Что тогда творится в обычных? Людей "посылают" при входе?
ТупУм
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Приятное обслуживание в Краматорском отделении № 277. Всё сделали быстро и надлежащим образом.

Даже друга за пару минут перевели с виртуального отделения в краматорское и сделали желанные действия.

Очень понравилось. На следующий день уже и кошерные SMS получены :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:50

  ТупУм написав:У кого есть контакты менеджмента Укрсиба? Хочу из уст в уста поделиться качеством обслуживания в ВИП отделении.

Что тогда творится в обычных? Людей "посылают" при входе?

Жабоеды,в чате тормоза,в банке тоже.Не банК ,а банЯ. но мы ж их хорошо доим третий год)) пишите в мету по новому
Мизантрóп
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