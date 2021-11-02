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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:19
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
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S i m
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:23
S i m написав:
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
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Oktawa
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:25
Oktawa написав: S i m написав:
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!
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S i m
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