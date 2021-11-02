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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:23

  S i m написав:что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!

За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:25

  Oktawa написав:
  S i m написав:что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!

За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.


закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:27

А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

S i m написав:
  Oktawa написав:За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.

закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!


Имxо есть смысл пока не закрывать, а подождать 16-го. Может за октябрь и начислят. Так как то что дата открытия не имеет значения не факт что верное предположение.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:27

  Искатель написав:А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?

Но зачем? Если можно работать с Укрсиб онлайн жены.
ramzes4
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