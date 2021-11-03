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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:19
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
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S i m
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:23
S i m написав:
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
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Oktawa
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:25
Oktawa написав: S i m написав:
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!
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S i m
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:27
А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?
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Искатель
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:12
S i m написав: Oktawa написав:
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!
Имxо есть смысл пока не закрывать, а подождать 16-го. Может за октябрь и начислят. Так как то что дата открытия не имеет значения не факт что верное предположение.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:27
Искатель написав:
А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?
Но зачем? Если можно работать с Укрсиб онлайн жены.
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ramzes4
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:15
ramzes4 написав: Искатель написав:
А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?
Но зачем? Если можно работать с Укрсиб онлайн жены.
Так можно или нет? Кто-то пробовал делать допку?
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Искатель
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:11
ramzes4 написав: Искатель написав:
А можно, например, открыть New Card на жену, а на себя оформить допку к этой карте, чтобы работать с ней через свой Укрсиб онлайн?
Но зачем? Если можно работать с Укрсиб онлайн жены.
або брата-кума-свата
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greenozon
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