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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:17

  KVV написав:Укрсиб онлайн тепер не вказуватиме суму комісії чи її відсутність при здійсненні операції, а відображатиме її після списання в історії. ☹️
Зображення

А разве нет закона, чтобы комиссию показывать до операции?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс
valya
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Повідомлень: 1564
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:54

  valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс

Всекарту пополняете в терминале Привата, потом р2р на Нью.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:10

  BIGor написав:
  Мизантрóп написав:до 500 грн за раз
https://smebanking.news/ru/19734-v-ukra ... magazinax/

https://privatbank.ua/ru/hotivka-na-kasi

Выходит это еще хуже, чем лимит 1000 грн в банкомате. 500 грн и еще что-то купить. В итоге, что бы снять 50 000 грн, нужно 100 раз купить что-то + снять 500 грн. Неудобно.

гривневый нал-грязь,мне хватает мелочи до 500 на чепуху за нал
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:12

  Ferlakur написав:
  valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс

Всекарту пополняете в терминале Привата, потом р2р на Нью.

Поддерживаю. "В этом сезоне", как говорится, я пополняю Нью Кард исключительно переводом с ВсеКарты ПУМБ. Шаблончик и на телефоне, и в десктопной версии, перебросил нужную сумму со "Свободного" и тут же отправил ее на Укрсиб.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:10

  valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс

Через термінали банку "Восток" в сільпо безкоштовно поповнюється new card
Son of Sun
 
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