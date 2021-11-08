Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс
valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс
Всекарту пополняете в терминале Привата, потом р2р на Нью.
valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс
Всекарту пополняете в терминале Привата, потом р2р на Нью.
Поддерживаю. "В этом сезоне", как говорится, я пополняю Нью Кард исключительно переводом с ВсеКарты ПУМБ. Шаблончик и на телефоне, и в десктопной версии, перебросил нужную сумму со "Свободного" и тут же отправил ее на Укрсиб.
valya написав:Ньюкарту пополняю наличкой в банкомате с кэшином. Уже иногда надоедает и некогда потому что далековато. Посоветуйте варианты проще. К сожалению не большой выбор карт для р2р/сэп - приват кдв, ощад пенсийка арсенал, эксим зарплатка, пумб всекарта, тас плативка и в5 с 0 кредлимитом. Может наличкой через какие терминалы которые ближе. Спс
Через термінали банку "Восток" в сільпо безкоштовно поповнюється new card