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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:22

  borsh4 написав:Так і не зрозумів повністю. Якщо відкрити картковий рахунок NEW Card програма кешбек буде підключена на 6 місяців чи лише до 31.01.2022 року. Хто знає відповідь?

На 6 місяців
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:26

  Oberon написав:На одном смартфоне в приложении Укрсиба можно пользовать 2 учетки, переключаясь с одной на другую. Без блокировок и гестапо. А более 2-х, кто-то проверял на практике?

Пользуюсь тремя на одном вопросов не было да и не помню, чтобы кто-то на этой ветке писал о блокировках и гестапо
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:50

velvet
Спасибо! Я помню было обсуждение про две, а про три не могу вспомнить и найти. Как говорится- я не помню тот момент, с которого я не помню :D Поэтому лучше перебдеть и спросить))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:23

ага, как у коломойского
а у меня не двойное гражданстао, а тройное- а об этом нет нигде :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:25

  Flamingo написав:
  Igor9999 написав:Добрый вечер.New кард начисляет 5 % Cashback за Оплату коммунальных услуг ?

Если платить не через сайт или приложение укрсиббанка а другими сервисами - то да

Спасибо.
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