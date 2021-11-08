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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:22
borsh4 написав:
Так і не зрозумів повністю. Якщо відкрити картковий рахунок NEW Card програма кешбек буде підключена на 6 місяців чи лише до 31.01.2022 року. Хто знає відповідь?
На 6 місяців
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:26
Oberon написав:
На одном смартфоне в приложении Укрсиба можно пользовать 2 учетки, переключаясь с одной на другую. Без блокировок и гестапо. А более 2-х, кто-то проверял на практике?
Пользуюсь тремя на одном вопросов не было да и не помню, чтобы кто-то на этой ветке писал о блокировках и гестапо
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:50
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Спасибо! Я помню было обсуждение про две, а про три не могу вспомнить и найти. Как говорится- я не помню тот момент, с которого я не помню
Поэтому лучше перебдеть и спросить))
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:23
ага, как у коломойского
а у меня не двойное гражданстао, а тройное- а об этом нет нигде
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:25
Flamingo написав: Igor9999 написав:
Добрый вечер.New кард начисляет 5 % Cashback за Оплату коммунальных услуг ?
Если платить не через сайт или приложение укрсиббанка а другими сервисами - то да
Спасибо.
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