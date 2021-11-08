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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:32

torrent78О! Мадам, спасибо за бесценный опыт. Оказывается и кредитки, можно пополнять по прямым реквизитам. 4 часа это очень быстро, у меня через котловой когда-то и 3 дня заходило.
П.С. Стандартно, до обеда послал, в тот же день зачисление. После обеда, на следующий день.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А вообще какие подводные камни у сибовской кредитки (интересует их обычная карта с лимитом)? Просто по условиям все расписано гораздо запутаннее моно, но есть идеи ее оформить как запасной вариант (я в принципе пользуюсь только этими двумя банками и за их пределы пока выходить не очень хочу).
dima2358
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:21

  dima2358 написав:А вообще какие подводные камни у сибовской кредитки (интересует их обычная карта с лимитом)? Просто по условиям все расписано гораздо запутаннее моно, но есть идеи ее оформить как запасной вариант (я в принципе пользуюсь только этими двумя банками и за их пределы пока выходить не очень хочу).

такие что могут не дать
это конечно не Райф, но тоже такое себе, просить лучше 5-10, не больше
но - толку с нее мало, и в том же Райфе если проходите физиономией (не ФОП и есть трудоустройство) кредитка лучше
cohan
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