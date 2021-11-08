|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:32
torrent78О! Мадам, спасибо за бесценный опыт. Оказывается и кредитки, можно пополнять по прямым реквизитам. 4 часа это очень быстро, у меня через котловой когда-то и 3 дня заходило.
П.С. Стандартно, до обеда послал, в тот же день зачисление. После обеда, на следующий день.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2350
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:56
А вообще какие подводные камни у сибовской кредитки (интересует их обычная карта с лимитом)? Просто по условиям все расписано гораздо запутаннее моно, но есть идеи ее оформить как запасной вариант (я в принципе пользуюсь только этими двумя банками и за их пределы пока выходить не очень хочу).
-
dima2358
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 21:21
dima2358 написав:
А вообще какие подводные камни у сибовской кредитки (интересует их обычная карта с лимитом)? Просто по условиям все расписано гораздо запутаннее моно, но есть идеи ее оформить как запасной вариант (я в принципе пользуюсь только этими двумя банками и за их пределы пока выходить не очень хочу).
такие что могут не дать
это конечно не Райф, но тоже такое себе, просить лучше 5-10, не больше
но - толку с нее мало, и в том же Райфе если проходите физиономией (не ФОП и есть трудоустройство) кредитка лучше
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2857
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|