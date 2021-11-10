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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:54
ВIВ написав:
Позвонил ПМ
Невже Самір?
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klug
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:11
ВIВ написав: klug написав:
Невже Самір?
Он
Бути морозам.
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klug
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:19
ребята а есть уже у кого кейс третьего перевыпуска?
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uaprofi
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